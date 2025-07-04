ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю пищевой соли в стране ООО «Руссоль», сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для предупреждения стало подозрение в злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке.
По данным ФАС, в 2024 году «Руссоль» отказалась поставлять продукцию компаниям «Сольторг» и «Главснаб», несмотря на наличие экономических и технологических возможностей. Также производитель не уведомил одного из потенциальных покупателей о начале договорной кампании, зная о его желании участвовать в ней.
«Такие действия указывают на уклонение от заключения договора поставки <...>, что может являться нарушением закона о защите конкуренции», — отметили в ведомстве.
ФАС потребовала от «Руссоли» устранить признаки нарушения и разработать торговую политику, которая обеспечит прозрачный и равный доступ к закупкам соли. Как отметили в ведомстве, документ должен содержать правила заключения договоров, порядок обработки заявок и принципы ценообразования, исключающие необоснованное повышение цен.
В конце июня ФАС направила запросы рыбодобывающим компаниям, осуществляющим добычу горбуши, минтая, трески, пикши и тихоокеанской сельди.
По требованию ведомства компании должны представить информацию о первичной переработке и покупателях для проверки обоснованности изменения цен на рыбную продукцию.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку
Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC
Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности
Президент Перу удвоила свою зарплату
«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении
Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов