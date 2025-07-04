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ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю пищевой соли в стране ООО «Руссоль», сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для предупреждения стало подозрение в злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке.

По данным ФАС, в 2024 году «Руссоль» отказалась поставлять продукцию компаниям «Сольторг» и «Главснаб», несмотря на наличие экономических и технологических возможностей. Также производитель не уведомил одного из потенциальных покупателей о начале договорной кампании, зная о его желании участвовать в ней.

«Такие действия указывают на уклонение от заключения договора поставки <...>, что может являться нарушением закона о защите конкуренции», — отметили в ведомстве.

ФАС потребовала от «Руссоли» устранить признаки нарушения и разработать торговую политику, которая обеспечит прозрачный и равный доступ к закупкам соли. Как отметили в ведомстве, документ должен содержать правила заключения договоров, порядок обработки заявок и принципы ценообразования, исключающие необоснованное повышение цен.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В конце июня ФАС направила запросы рыбодобывающим компаниям, осуществляющим добычу горбуши, минтая, трески, пикши и тихоокеанской сельди.

По требованию ведомства компании должны представить информацию о первичной переработке и покупателях для проверки обоснованности изменения цен на рыбную продукцию.

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Плугина Ирина
«Руссоль» ФАС соль предупреждение
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