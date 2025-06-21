Глава ФАС Шаскольский: питьевая вода в аэропортах должна быть бесплатной

Глава ФАС заявил, что питьевая вода в аэропортах должна быть бесплатной

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Питьевая вода в аэропортах должна быть бесплатной, заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ, сообщает ТАСС.

По словам Шаскольского, в ФАС поступают жалобы на высокие цены, в том числе на воду, в аэропортах российских городов.

Ведомство направило территориальным органам в 28 регионах, где есть крупные аэропорты, поручения проверить цены на воду в аэропортах.

Если там будут нарушения, ФАС примет меры.

«Но для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов», — добавил Шаскольский. По его словам, такие примеры уже есть.

В феврале УФАС по Москве возбудило антимонопольные дела по п. 1 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции» из-за стоимости питьевой воды в «стерильных» зонах аэропорта Внуково. Ведомство проверило товары оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».