Глава ФАС заявил, что питьевая вода в аэропортах должна быть бесплатной
Питьевая вода в аэропортах должна быть бесплатной, заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ, сообщает ТАСС.
По словам Шаскольского, в ФАС поступают жалобы на высокие цены, в том числе на воду, в аэропортах российских городов.
Ведомство направило территориальным органам в 28 регионах, где есть крупные аэропорты, поручения проверить цены на воду в аэропортах.
Если там будут нарушения, ФАС примет меры.
«Но для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов», — добавил Шаскольский. По его словам, такие примеры уже есть.
В феврале УФАС по Москве возбудило антимонопольные дела по п. 1 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции» из-за стоимости питьевой воды в «стерильных» зонах аэропорта Внуково. Ведомство проверило товары оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».
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