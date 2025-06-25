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Общество ,  
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ФАС решила проверить обоснованность цен на рыбу

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы рыбодобывающим компаниям, осуществляющим добычу горбуши, минтая, трески, пикши и тихоокеанской сельди, сообщает пресс-служба ведомства.

По требованию ФАС компании должны представить информацию о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции, а также о фактических объемах добычи и производства, реализации и структуре себестоимости.

На основании полученных данных ФАС проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию, заявили в ведомстве.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В апреле ФАС обратилась к Ассоциации компаний розничной торговли с предложением пересмотреть стандарты закупки картофеля. Это, по мнению ведомства, позволило бы увеличить поставки и сделать товар более доступным для потребителей.

Как отметили в ФАС, у поставщиков на складах есть достаточные запасы картофеля надлежащего качества, но он не соответствует действующим торговым стандартам, что ограничивает его реализацию через крупные сети.

Ведомство связало рост цен на картофель в 2024 году с эффектом низкой базы: годом ранее из-за рекордного урожая продукт подешевел почти на 16%. Однако по итогам 2024 года картофель подорожал почти вдвое — на 92%, став лидером по росту стоимости среди продуктов питания, следует из данных Росстата.

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