В Удмуртии сбили третий за утро украинский беспилотник

Бречалов рассказал о третьем сбитом БПЛА над Удмуртией

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Удмуртии средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали третий за утро БПЛА, сообщил губернатор Александр Бречалов. При этом он уточнил, что «опасность сохраняется».

«Третий БПЛА благодаря принятым мерам радиоэлектронной борьбы потерял координаты, упал вне зоны досягаемости цели», — рассказал Бречалов в своем телеграм-канале. Он призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности.

«Если нет крайней необходимости, воздержитесь от поездок на личном транспорте и не находитесь на открытых территориях», — добавил глава региона.

Ранее, в 9:07, Бречалов разместил предупреждение об угрозе атаки БПЛА в Увинском, Селтинском и Сюмсинском районах. В населенных пунктах Удмуртии, в том числе в Ижевске, была включена сирена, оповещающая о воздушной атаке.

В 9:51 губернатор сообщил о первом сбитом дроне, летевшем в сторону Ижевска.

Спустя четверть часа в телеграм-канале Бречалова появилось сообщение о втором сбитом дроне.

«Один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны», — рассказал глава Удмуртии.

С утра в аэропорту Ижевска действуют временные ограничения на прием и отправку рейсов. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнула пресс-служба аэропорта.