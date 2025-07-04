В Азове при ударе дронов повреждения получили семь домов
В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников на город Азов были повреждены семь домов, включая пять многоквартирных. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба администрации города.
«Повреждено имущество в пяти многоквартирных и двух частных домах», — говорится в сообщении.
По данным властей, пострадавших нет. В городе введен локальный режим ЧС и создана межведомственная комиссия по определению причиненного ущерба.
В гостиницах «Прибой», «Амакс» и общежитии гуманитарного колледжа созданы пункты временного размещения, где пострадавших обеспечат временным жильем и питанием.
Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 4 июля. В Миллеровском районе в результате падения беспилотника на жилой дом погибла пенсионерка.
В Азове и Азовском районе в результате падения беспилотников и их обломков были повреждены жилые дома и автомобили. О пострадавших не сообщается.
В городе Шахты в результате атаки дронов произошло отключение электроэнергии на подстанции. Без электричества остались 6 тыс. человек — почти 2 тыс. частных домов. По данным местных властей, повреждения получили несколько домов около подстанции. Пострадавших нет.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и перехватили в регионе 26 дронов ВСУ.
Беспилотники были сбиты и подавлены также в Ростове, Новошахтинске, Шахтах, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах.
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