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Военная операция на Украине ,  
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В Азове при ударе дронов повреждения получили семь домов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников на город Азов были повреждены семь домов, включая пять многоквартирных. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба администрации города.

«Повреждено имущество в пяти многоквартирных и двух частных домах», — говорится в сообщении.

По данным властей, пострадавших нет. В городе введен локальный режим ЧС и создана межведомственная комиссия по определению причиненного ущерба.

В гостиницах «Прибой», «Амакс» и общежитии гуманитарного колледжа созданы пункты временного размещения, где пострадавших обеспечат временным жильем и питанием.

В Ростовской области пенсионерка погибла при обрушении дома из-за БПЛА
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Фото:Яндекс.Карты

Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 4 июля. В Миллеровском районе в результате падения беспилотника на жилой дом погибла пенсионерка.

В Азове и Азовском районе в результате падения беспилотников и их обломков были повреждены жилые дома и автомобили. О пострадавших не сообщается.

В городе Шахты в результате атаки дронов произошло отключение электроэнергии на подстанции. Без электричества остались 6 тыс. человек — почти 2 тыс. частных домов. По данным местных властей, повреждения получили несколько домов около подстанции. Пострадавших нет.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и перехватили в регионе 26 дронов ВСУ.

Беспилотники были сбиты и подавлены также в Ростове, Новошахтинске, Шахтах, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах.

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