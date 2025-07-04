В Индии рыба марлин утащила рыбака в открытое море

В Индии 28-летний рыбак Чодапалли Ерайю пропал в море после того, как большая рыба, предположительно черный марлин, утащила его в глубокие воды, пишет газета The Times of India.

Инцидент произошел в 20 морских милях от побережья в штате Андхра-Прадеш. По данным полиции, Ерайю отправился на рыбалку вместе с тремя другими рыбаками в среду утром.



Во время рыбалки он потянул леску, когда рыба клюнула на приманку. Однако Ерайю оказался не готов к силе, с которой рыба тянула за леску, в результате чего животное утащило рыбака в воду.

Остальные трое рыбаков подняли тревогу и оповестили о случившемся других рыбаков, находившихся неподалеку. В настоящее время полиция занимается поисками Ерайю.

Марлиновые, или парусниковые — семейство лучеперых рыб из отряда марлинообразных. Имеют тело вытянутой формы, копьевидное рыло и длинный жесткий спинной плавник. Черный марлин распространен в тропических и субтропических водах Тихого и Индийского океанов. Относится к промысловым рыбам, также является популярным объектом спортивной рыбалки.

Представительница департамента рыболовства района в комментарии газете подчеркнула, что крупная рыба способна утянуть рыбака в море, если тот не в силах справиться с мощью, с которой марлин тянет леску.

Как отмечает The Times of India, это не первый инцидент с марлином на побережье штата Андхра-Прадеш. В феврале 2022 года такая рыба весил около 100 кг пронзила рыбака своим острым рылом, когда пыталась вырваться из рыболовной сети.