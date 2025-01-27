Индийский рыбак поймал гигантского океанического ската в тонну весом
В индийской деревне Перияталай (штат Тамилнад) местные рыбаки поймали гигантского ската манту весом 1080 кг. Об этом сообщила The Indian Express.
Рыбак по имени Джозеф и его товарищи обнаружили ската в 10 морских милях (около 18,5 км) от берега. Из-за его большого размера рыбаки не смогли поднять улов на лодку и были вынуждены тащить сеть к берегу.
Для взвешивания рыбы на суше был использован кран. Местные жители отметили, что такой крупный улов здесь фиксируется впервые. Скат был продан на аукционе за 56 тыс. рупий (около 63 тыс. руб.).
Скат манта — крупнейший из скатов, достигающий длины до 7 м и размаха «крыльев» до 9 м. Вес этих рыб может составлять до 3 т. Их характерная черта — широкая голова с длинными плавниками и хвост без шипа.
Манты обитают у коралловых рифов и питаются планктоном и мелкой рыбой. В прошлом считалось, что они могут утащить человека в море, но на самом деле они миролюбивы. Уникальной особенностью этих рыб является наличие трех парных конечностей и самый крупный мозг среди всех рыб.
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