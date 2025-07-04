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Военная операция на Украине ,  
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Киевлянам рекомендовали закрыть окна из-за сильных пожаров после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине

Жителям Киева рекомендовали закрыть окна из-за пожаров после взрывов. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале Киевской городской военной администрации.

«Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения», — говорится в сообщении.

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Вечером 3 июля и ночью 4 июля о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. По предварительным данным, которые он приводит, пострадали 14 человек, 12 из них госпитализировали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Евгений Вахляев
Киев Военная операция на Украине Украина
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