Киевлянам рекомендовали закрыть окна из-за сильных пожаров после взрывов

Жителям Киева рекомендовали закрыть окна из-за пожаров после взрывов. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале Киевской городской военной администрации.

«Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения», — говорится в сообщении.

Вечером 3 июля и ночью 4 июля о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. По предварительным данным, которые он приводит, пострадали 14 человек, 12 из них госпитализировали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.