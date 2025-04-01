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Общество ,  
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Путин подписал закон об ОГЭ с двумя предметами в трех регионах России

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в трех субъектах России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области для поступления на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования в 2025 году школьники будут сдавать только математику и русский язык. Для перехода в 10-й класс по-прежнему нужно будет сдать четыре экзамена, в том числе два по выбору.

Власти этих регионов имеют также право устанавливать перечень профессий, обучение которым можно будет вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.

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Фото:Максим Боговид / РИА Новости

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект 18 марта.

Изначально авторы законопроекта предлагали провести пилотный проект в пяти регионах, потом их количество увеличилось до 12, но в итоге эксперимент проведут только в трех.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения законопроекта пояснил, что сокращение числа связано с готовностью каждого региона к проведению эксперимента. По его словам, правительство проанализировало качество образования в каждом субъекте, который претендовал на участие в проекте.

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Владимир Путин ОГЭ эксперимент
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