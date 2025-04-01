Путин подписал закон об ОГЭ с двумя предметами в трех регионах России

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Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в трех субъектах России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области для поступления на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования в 2025 году школьники будут сдавать только математику и русский язык. Для перехода в 10-й класс по-прежнему нужно будет сдать четыре экзамена, в том числе два по выбору.

Власти этих регионов имеют также право устанавливать перечень профессий, обучение которым можно будет вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект 18 марта.

Изначально авторы законопроекта предлагали провести пилотный проект в пяти регионах, потом их количество увеличилось до 12, но в итоге эксперимент проведут только в трех.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения законопроекта пояснил, что сокращение числа связано с готовностью каждого региона к проведению эксперимента. По его словам, правительство проанализировало качество образования в каждом субъекте, который претендовал на участие в проекте.