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В Воронежской области некоторые школьники получили 0 баллов за ОГЭ

В Воронежской области некоторым школьникам дали 0 баллов за ОГЭ по русскому
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

В Воронежской области некоторые школьники получили 0 баллов за изложение на ОГЭ по русскому языку из-за ошибки организаторов. Как сообщили РБК в правительстве региона, баллы в личных кабинетах являются предварительными.

Ошибка связана с тем, что организаторы использовали тренировочный текст изложения из открытого банка заданий, уточнили в министерстве образования.

«Результаты ОГЭ по русскому языку сейчас находятся на стадии утверждения Государственной экзаменационной комиссией. Для школьников, написавших изложение по тренировочному тексту, эти изложения будут проверены по фактически прозвучавшему тексту с выставлением соответствующих баллов», — отметили в министерстве.

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В 2025 году выпускники 9-х классов должны сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два дополнительных по выбору. Экзамен по русскому языку в этом году школьники писали 9 июня.

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Полина Харчевникова, Елена Степанова Елена Степанова
Воронежская область ОГЭ русский язык экзамен
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