В Брянской области автомобиль «Мираторга» загорелся из-за атаки дрона
В Брянской области беспилотник атаковал транспортное средство компании «Мираторг», в результате автомобиль загорелся, сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.
«Агропромышленный холдинг «Мираторг» информирует об атаке БПЛА на транспортное средство компании вблизи свиноводческого комплекса в Климовском районе Брянской области. В результате атаки произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.
Пострадавших среди сотрудников нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Минобороны сообщило о 69 сбитых ночью дронах над пятью субъектами, включая Воронежскую и Липецкую области.
В последней дрон попал в строящийся многоквартирный дом, также при падении обломков беспилотника на частное здание погибла женщина.
Днем ограничения на прием и отправку рейсов работали в аэропорту Казани, Самары, Ульяновска, Ижевска и Нижнекамска. Их уже сняли, сообщила Росавиация.
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