Липецкий губернатор показал фото повреждений после атаки дронов

Артамонов рассказал об обнаружении новых обломков дронов в Липецке и Ельце

Фото: igor_artamonov48 / Telegram Фото: igor_artamonov48 / Telegram Фото: igor_artamonov48 / Telegram Фото: igor_artamonov48 / Telegram Фото: igor_artamonov48 / Telegram

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов показал фотографии повреждений частного дома в Липецком округе, где в результате падения обломков дрона погибла женщина. На снимках видны разрушение верхней части дома и разбитые окна.

Артамонов отметил, что также повреждены автомобиль и остекление соседних строений. «Есть ряд сообщений от жителей о разной степени повреждения имущества», — добавил он. Однако переселение в пункты временного размещения не потребовалось.

Губернатор также рассказал, что сообщения об обнаруженных обломках беспилотников продолжают приходить из Липецка и округа, а также Ельца. Он попросил жителей не трогать их и не приближаться к ним.