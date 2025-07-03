Липецкий губернатор показал фото повреждений после атаки дронов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов показал фотографии повреждений частного дома в Липецком округе, где в результате падения обломков дрона погибла женщина. На снимках видны разрушение верхней части дома и разбитые окна.
Артамонов отметил, что также повреждены автомобиль и остекление соседних строений. «Есть ряд сообщений от жителей о разной степени повреждения имущества», — добавил он. Однако переселение в пункты временного размещения не потребовалось.
Губернатор также рассказал, что сообщения об обнаруженных обломках беспилотников продолжают приходить из Липецка и округа, а также Ельца. Он попросил жителей не трогать их и не приближаться к ним.
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