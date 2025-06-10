В список террористов внесли подозреваемого в атаке на военные аэродромы

Артем Тимофеев и его жена Екатерина (Фото: katrine_gato / VK)

Предполагаемого участника атаки на военные аэродромы в российских регионах Артема Тимофеева и его жену Екатерину Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов.

МВД России объявило Тимофеева в розыск. Основанием для розыска значится статья Уголовного кодекса — какая именно, не указано. В графе «Национальность» отмечено, что Тимофеев — украинец, родился в Житомире. Жену Тимофеева также объявили в розыск.

Администрация города Усть-Кута опубликовала ориентировку на 37-летнего Тимофеева. В публикации говорилось, что он, «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами» на военный аэродром Белая в Иркутской области. Позже администрация удалила посты с фотографией мужчины из «ВКонтакте» и телеграм-канала.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что целью атаки служила военная часть в поселке Среднем Усольского района. Дроны запустили из фуры.

По данным Минобороны, 1 июня атаке подвергся аэродром не только в Иркутской области, но и в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Вечером того же дня военное ведомство сообщило, что некоторых участников терактов задержали.