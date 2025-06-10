 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В список террористов внесли подозреваемого в атаке на военные аэродромы

Сюжет
Военная операция на Украине
Артем&nbsp;Тимофеев и его жена Екатерина
Артем Тимофеев и его жена Екатерина (Фото: katrine_gato / VK)

Предполагаемого участника атаки на военные аэродромы в российских регионах Артема Тимофеева и его жену Екатерину Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов.

МВД России объявило Тимофеева в розыск. Основанием для розыска значится статья Уголовного кодекса — какая именно, не указано. В графе «Национальность» отмечено, что Тимофеев — украинец, родился в Житомире. Жену Тимофеева также объявили в розыск.

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Политика
Владимир Зеленский

Администрация города Усть-Кута опубликовала ориентировку на 37-летнего Тимофеева. В публикации говорилось, что он, «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами» на военный аэродром Белая в Иркутской области. Позже администрация удалила посты с фотографией мужчины из «ВКонтакте» и телеграм-канала.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что целью атаки служила военная часть в поселке Среднем Усольского района. Дроны запустили из фуры.

По данным Минобороны, 1 июня атаке подвергся аэродром не только в Иркутской области, но и в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Вечером того же дня военное ведомство сообщило, что некоторых участников терактов задержали.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Росфинмониторинг список террористы экстремисты атака дронов военные аэродромы
Материалы по теме
Минобороны заявило о массированном ударе по военному аэродрому под Ровно
Политика
«РИА Новости» узнало о бизнесе возможного участника атаки на аэродромы
Политика
Зеленский после удара по Киеву призвал США и Европу к «действиям»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
ГД во втором чтении одобрила законопроект о расселении граждан по КРТ Недвижимость, 17:34
Захарова рассказала о приготовленном для Маска подарке «от художников» Политика, 17:33
Колумбийского наемника осудили на 28 лет за вторжение в Курскую область Политика, 17:30
Биржевой курс юаня обновил минимум за два года Инвестиции, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Бизнесмен и экс-кандидат в президенты предложил Маску создать свою партию Политика, 17:16
Мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах Общество, 17:15
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Австрии объявлен трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце Политика, 17:12
Россия и Украина провели новый обмен пленными по Стамбульскому соглашению⁠ Политика, 17:11
ВТБ решил снизить ставки по рыночной ипотеке Финансы, 17:08
В список террористов внесли подозреваемого в атаке на военные аэродромы Политика, 17:08
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» и «Движения первых» Политика, 16:58
Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных для ввода сил в Закарпатье Политика, 16:56