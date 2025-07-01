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Война Израиля и Ирана ,  
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Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали Иран и Израиль соблюдать режим прекращения огня, совместное заявление опубликовало правительство Канады на официальном сайте.

«Мы вновь заявляем о своей поддержке перемирия между Израилем и Ираном, объявленного президентом США [Дональдом] Трампом, и призываем все стороны избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион», — говорится в заявлении.

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Страны G7 выразили уверенность, что «Иран никогда не может иметь ядерного оружия», и призвали исламскую республику воздержаться от возобновления «неоправданной деятельности по обогащению урана».

«Большая семерка» настояла, что Иран должен вновь сотрудничать с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — РБК) и вернуться к работе над долгосрочным соглашением по ядерной программе.

Военные действия между Израилем и Ираном длились с 13 по 24 июня. ЦАХАЛ начала операцию против Ирана, предполагая, что страна близка к созданию ядерного оружия. Тегеран опроверг заявление Израиля, но начал наносить удары по стране в ответ.

В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. На следующий день Тегеран атаковал американскую военную базу в Катаре.

Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня, обе страны подтвердили это.

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Полина Минаева
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