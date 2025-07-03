Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над пятью регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над регионами России, сообщило Минобороны.
Больше всего беспилотников — 27 — уничтожили над территорией Белгородской области, еще 22 — над Воронежской. Над Липецкой областью, где ночью дрон попал в строящийся многоквартирный дом, было сбито 10 дронов. Еще восемь средства ПВО уничтожили над Курской областью, два — над Крымом.
Ночью губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о введении опасности атаки БПЛА. Позже, около 5:00 мск, он написал в своем телеграм-канале, что из-за удара дрона по частному дому погибла женщина, двое людей были ранены.
Артамонов ранним утром также информировал о попадании БПЛА в строящийся многоквартирный дом в Ельце. Из-за удара выбило стекла в жилой части здания, людей эвакуировали. Кроме того, другой дрон попал по парковке на территории одного из предприятий в том же городе, возник пожар. Эвакуировали сотрудников ближайших цехов.
О ночной атаке дронов сообщал также губернатор Воронежской области Александр Гусев. В Воронеже из-за падения обломков дронов повреждены крыши двух частных домов. Утром Гусев сообщил, что оборвались ЛЭП, без электричества осталось село.
Кроме того, ночью вводили ограничения на полеты в аэропорту Тамбова, а ранним утром — Саратова.
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