 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над пятью регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над регионами России, сообщило Минобороны.

Больше всего беспилотников — 27 — уничтожили над территорией Белгородской области, еще 22 — над Воронежской. Над Липецкой областью, где ночью дрон попал в строящийся многоквартирный дом, было сбито 10 дронов. Еще восемь средства ПВО уничтожили над Курской областью, два — над Крымом.

Ночью губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о введении опасности атаки БПЛА. Позже, около 5:00 мск, он написал в своем телеграм-канале, что из-за удара дрона по частному дому погибла женщина, двое людей были ранены.

Артамонов ранним утром также информировал о попадании БПЛА в строящийся многоквартирный дом в Ельце. Из-за удара выбило стекла в жилой части здания, людей эвакуировали. Кроме того, другой дрон попал по парковке на территории одного из предприятий в том же городе, возник пожар. Эвакуировали сотрудников ближайших цехов.

О ночной атаке дронов сообщал также губернатор Воронежской области Александр Гусев. В Воронеже из-за падения обломков дронов повреждены крыши двух частных домов. Утром Гусев сообщил, что оборвались ЛЭП, без электричества осталось село.

Кроме того, ночью вводили ограничения на полеты в аэропорту Тамбова, а ранним утром — Саратова.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
беспилотники Минобороны атака дронов Липецкая область
Материалы по теме
В Воронеже из-за атаки дронов повреждена крыша частного дома
Политика
В Липецкой области из-за падения обломков дрона погибла женщина
Политика
Липецкий губернатор напомнил депутату о прокуроре после вопроса о приемах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
В аэропорту Самары приостановили полеты Политика, 07:58
WP написала о переломном моменте в конфликте на Украине из-за Patriot Политика, 07:43
В Котовске три человека погибли при пожаре на предприятии Общество, 07:40
Робот в call-центре: сколько бизнес экономит на ИИ в службах поддержкиПодписка на РБК, 07:31
В «Сбере» заявили о готовности россиян инвестировать на долгий срок Инвестиции, 07:30
Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над пятью регионами России Общество, 07:18
Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки Общество, 07:04
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Карпин рассказал, что ждет российский футбол без «Газпрома» и госбанков Спорт, 07:03
Карпин — РБК: «Зарплаты футболистов в России завышены минимум на 50%» Спорт, 07:01
Гибель офисного планктона. Работы для белых воротничков стало меньшеПодписка на РБК, 07:01
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое Общество, 06:58
В Иркутске мужчина с ножом напал на врачей, двое в тяжелом состоянии Общество, 06:54
США сняли часть ограничений на экспорт в Китай после новой сделки Политика, 06:48
На территории предприятия в Ельце возник пожар после падения дрона Политика, 06:22