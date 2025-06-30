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В Одессе после взрыва начался пожар, сообщает «Страна.ua» в телеграм-канале. Издание со ссылкой на местные паблики уточняет, что возгорание началось в районе Совиньона. «Страна» также публикует кадры пожара.

Ранее, 28 июня, мэр Одессы заявил о взрывах в городе. Незадолго до сообщения об этом губернатор объявил о воздушной тревоге в Одесской области и призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.