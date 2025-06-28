Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
В Одессы прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.
Незадолго до сообщения о взрывах Труханов объявил о воздушной тревоге в Одесской области, посоветовав местным укрыться в безопасных местах. После он призвал к осторожности жителей Пересыпского, Хаджибейского и Приморского районов Одессы.
Об отбое воздушной тревоги Труханов написал спустя почти полтора часа с момента ее объявления, в 00:15 мск.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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