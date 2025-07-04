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Россияне назвали сумму, которую готовы потратить без сожалений

Большинство россиян признались, что готовы легко расстаться с 5 тыс. руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Каждый третий опрошенный россиянин (38%) сможет без сожалений расстаться с суммой до 5 тыс. руб., выяснилось в ходе исследования, проведенного группой «Ренессанс страхование» (есть у РБК). В нем участвовали 1,2 тыс. совершеннолетних жителей крупных городов страны.

В ходе опроса 32% респондентов признались, что не станут переживать из-за потери суммы от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Почти вдвое меньше (17%) легко перенесут расставание с суммой от 30 тыс. до 70 тыс. руб.

42% участников исследования крайне болезненно отнесутся к утрате суммы от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Еще четверть сообщили, что расстроятся, потеряв от 500 тыс. до 1 млн руб. Потерю более 1 млн руб. назвали для себя критичной 29% опрошенных россиян.

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«Интересно, что среди жителей городов-миллионников легче остальных относятся к потерям жители Перми (48%), Ростова (38%) и Челябинска (36%)», — добавили в компании.

Авторы опроса интересовались и отношением россиян к финансовой грамотности. Свыше половины опрошенных женщин (58%) считают, что им не хватает ее. Среди мужчин же об уроках финансовой грамотности задумывается только каждый четвертый.

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Денис Малышев
Ренессанс страхование финансовая грамотность соцопрос
ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ"
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