Россияне назвали сумму, которую готовы потратить без сожалений
Каждый третий опрошенный россиянин (38%) сможет без сожалений расстаться с суммой до 5 тыс. руб., выяснилось в ходе исследования, проведенного группой «Ренессанс страхование» (есть у РБК). В нем участвовали 1,2 тыс. совершеннолетних жителей крупных городов страны.
В ходе опроса 32% респондентов признались, что не станут переживать из-за потери суммы от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Почти вдвое меньше (17%) легко перенесут расставание с суммой от 30 тыс. до 70 тыс. руб.
42% участников исследования крайне болезненно отнесутся к утрате суммы от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Еще четверть сообщили, что расстроятся, потеряв от 500 тыс. до 1 млн руб. Потерю более 1 млн руб. назвали для себя критичной 29% опрошенных россиян.
«Интересно, что среди жителей городов-миллионников легче остальных относятся к потерям жители Перми (48%), Ростова (38%) и Челябинска (36%)», — добавили в компании.
Авторы опроса интересовались и отношением россиян к финансовой грамотности. Свыше половины опрошенных женщин (58%) считают, что им не хватает ее. Среди мужчин же об уроках финансовой грамотности задумывается только каждый четвертый.
Читайте РБК в Telegram.
В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу
Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»
Маск предложил отправить МКС «на пенсию»
The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений
Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов