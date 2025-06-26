В Сбербанке допустили рост суммы ущерба россиян от мошенничества

Сбербанк: сумма ущерба россиян от мошенничества может вырасти до 350 млрд руб.

Станислав Кузнецов (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Ущерб россиян от мошеннических действий в 2025 году может достичь 340–350 млрд руб., заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов «РИА Новости». Это на 50 млрд руб. выше, чем показатели 2024 года, когда общий ущерб от мошенничества составил 295 млрд руб.

По его словам, сумма может так возрасти, «если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают». Только за первые пять месяцев 2025 года мошенники уже похитили у россиян более 80 млрд руб.

Как отметил Кузнецов, ущерб продолжает расти. «И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией», — подчеркнул он.

Ранее Кузнецов заявил, что ежедневно от 50 тыс. до 70 тыс. россиян перечисляют деньги телефонным мошенникам. По его данным, 5–6% граждан, которым звонят преступники, полностью доверяют полученной информации. Кузнецов рекомендовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров.