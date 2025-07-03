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Гидрометцентр сообщил о грозе в пятницу в Москве и области

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В пятницу, 4 июля, на Москву и Московскую область обрушатся грозы, сообщает Гидрометцентр. В связи с этим в столице и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности.

В Москве предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 19:00 мск 4 июля, а в области — с 12:00 до 22:00 мск 4 июля.

При этом температура будет достаточно высокой — +26 градусов.

Вильфанд предсказал «всплески жаркой погоды» в европейской части России
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

После продолжительной холодной погоды научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что россиянам стоит ждать «всплесков жаркой погоды» в европейской части страны со второй декады июля. По словам специалиста, температура выше нормы прогнозируется в июле практически на всем Урале, на юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москву тепло должно вернутся в четверг и пятницу, 3–4 июля. Тогда температура воздуха в столичном регионе днем поднимется до +26 градусов.

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Полина Харчевникова
Москва Московская область гроза Гидрометцентр
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