Гидрометцентр сообщил о грозе в пятницу в Москве и области

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В пятницу, 4 июля, на Москву и Московскую область обрушатся грозы, сообщает Гидрометцентр. В связи с этим в столице и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности.

В Москве предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 19:00 мск 4 июля, а в области — с 12:00 до 22:00 мск 4 июля.

При этом температура будет достаточно высокой — +26 градусов.

После продолжительной холодной погоды научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что россиянам стоит ждать «всплесков жаркой погоды» в европейской части страны со второй декады июля. По словам специалиста, температура выше нормы прогнозируется в июле практически на всем Урале, на юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москву тепло должно вернутся в четверг и пятницу, 3–4 июля. Тогда температура воздуха в столичном регионе днем поднимется до +26 градусов.