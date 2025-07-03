Гидрометцентр сообщил о грозе в пятницу в Москве и области
В пятницу, 4 июля, на Москву и Московскую область обрушатся грозы, сообщает Гидрометцентр. В связи с этим в столице и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности.
В Москве предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 19:00 мск 4 июля, а в области — с 12:00 до 22:00 мск 4 июля.
При этом температура будет достаточно высокой — +26 градусов.
После продолжительной холодной погоды научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что россиянам стоит ждать «всплесков жаркой погоды» в европейской части страны со второй декады июля. По словам специалиста, температура выше нормы прогнозируется в июле практически на всем Урале, на юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке.
Ранее Вильфанд рассказал, что в Москву тепло должно вернутся в четверг и пятницу, 3–4 июля. Тогда температура воздуха в столичном регионе днем поднимется до +26 градусов.
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