АТОР оценила положение российских туристов в Азербайджане
Туроператоры, работающие на направлении Азербайджана, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение, сообщила РБК Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Аннуляции бронирований пока носят единичный характер, подчеркнула пресс-служба организации.
За четыре месяца 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тыс. россиян, ссылается АТОР на данные МИД республики. Эксперты АТОР сочли, что в этом потоке доля организованных туристов составляет около 2,5%.
Ранее, 2 июля представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам, которые едут в Азербайджан или собираются туда, «тщательно учитывать текущую обстановку».
Отношения Баку и Москвы обострились, после того как в конце июня МВД России провело массовые задержания уроженцев Азербайджана в рамках расследования серии заказных убийств. Нескольких человек поместили под стражу в СИЗО, двое подозреваемых во время задержания скончались.
Посольство России в Азербайджане сообщило, что к россиянам, живущим в республике, стали приходить люди в гражданском, «которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы». По словам некоторых, «к ним и членам их семей было применено физическое насилие». В диппредставительстве уточнили, что жалобы на действия азербайджанских властей поступили в том числе от российских туристов. Баку опроверг обвинения.
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