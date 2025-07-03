 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обострение между Москвой и Баку ,  
0 

АТОР оценила положение российских туристов в Азербайджане

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Туроператоры, работающие на направлении Азербайджана, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение, сообщила РБК Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Аннуляции бронирований пока носят единичный характер, подчеркнула пресс-служба организации.

За четыре месяца 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тыс. россиян, ссылается АТОР на данные МИД республики. Эксперты АТОР сочли, что в этом потоке доля организованных туристов составляет около 2,5%.

В Азербайджане согласовали доступ к задержанным россиянам
Политика

Ранее, 2 июля представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам, которые едут в Азербайджан или собираются туда, «тщательно учитывать текущую обстановку».

Отношения Баку и Москвы обострились, после того как в конце июня МВД России провело массовые задержания уроженцев Азербайджана в рамках расследования серии заказных убийств. Нескольких человек поместили под стражу в СИЗО, двое подозреваемых во время задержания скончались.

Посольство России в Азербайджане сообщило, что к россиянам, живущим в республике, стали приходить люди в гражданском, «которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы». По словам некоторых, «к ним и членам их семей было применено физическое насилие». В диппредставительстве уточнили, что жалобы на действия азербайджанских властей поступили в том числе от российских туристов. Баку опроверг обвинения.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Ассоциация туроператоров России туристы россияне Азербайджан
Материалы по теме
Баку опроверг заявления о насилии в отношении россиян в Азербайджане
Политика
Президент Киргизии после встречи с Путиным посетит Азербайджан
Политика
Клишас предложил считать Азербайджан не безопасной для россиян страной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Путину ответили, что передать Трампу во время разговора. Видео Политика, 17:06
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки за квартал Недвижимость, 17:01
«Коммерсантъ» узнал обстоятельства гибели замглавкома ВМФ Гудкова Политика, 16:59
Минкульт опроверг запрет азербайджанцам ходить на культурные мероприятия Общество, 16:56
ЦБ сообщил об обсуждении мер для устранения налогового казуса в ходе IPO Инвестиции, 16:55
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 16:55
Купил и переехал: чем интересна недвижимость с премиальной отделкой Недвижимость, 16:55
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Криптомиллиардер откусил палец напавшему преступнику и избежал похищения Крипто, 16:54
Трамп вслед за Путиным анонсировал разговор с президентом России Политика, 16:52
Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдоне Спорт, 16:45
Литва лишила россиянина ВНЖ за «слишком частые» поездки в Россию Политика, 16:44
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР Финансы, 16:43
В России начали продавать новые кроссоверы BMW X3 Long Авто, 16:42
СК возбудил дело о халатности после схода в саратовском селе из-за цыган Общество, 16:39