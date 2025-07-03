СК возбудил дело о халатности после схода в саратовском селе из-за цыган

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Следователи завели уголовное дело о халатности после схода в селе в Саратовской области из-за цыган. Они полагают, что уполномоченные органы не пресекли противоправные действия после жалоб жителей села Подлесное в Саратовской области «этнической группы лиц». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Саратовской области по поручению главы ведомства [Александра Бастрыкина] организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Речь идет о ст. 293 Уголовного кодекса — халатность. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее в Подлесном произошла авария. Тогда автомобиль «Лада Веста», за рулем которого был один из живущих в селе цыган, врезался в мопед Bolt, за рулем которого был 15-летний мальчик. От полученных травм подросток скончался.

После гибели ребенка жители села организовали сход и потребовали от местных властей выселить всех представителей цыганской общины, проживающих в Подлесном. Против задержанного возбудили уголовное дело за нарушение Правил дорожного движение, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК России).

На следующий день Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о смерти подростка.