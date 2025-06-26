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В Литве решили усилить контроль над российскими поездами в Калининград

Фото: Министерство внутренних дел Литвы
Фото: Министерство внутренних дел Литвы

В Литве создали группу, которая разработает более жесткий алгоритм реагирования на инциденты с российскими поездами, проходящими транзитом через территорию Литвы. Группу учредили по решению министра внутренних дел страны Владислава Кондратовича, о чем сообщает пресс-служба правительства Литвы.

«Решением министра внутренних дел Владислава Кондратовича создана межведомственная рабочая группа для разработки обновленного алгоритма реагирования на возможные инциденты в сфере безопасности Калининградской специальной транзитной схемы», — говорится в сообщении.

Рабочая группа, по словам министра, нужна, чтобы предотвращать любые возможные инциденты — побеги, провокации или отвлекающие атаки. Причиной стало недавнее происшествие, когда россиянин покинул транзитный поезд на территории Литвы. Министр отметил, что инцидент выявил недостатки в существующей системе безопасности.

В числе предложенных мер — улучшение технических возможностей для отслеживания открытия дверей в движущихся поездах в реальном времени, установка дополнительного видеонаблюдения на локомотивах и других детекторов контроля за поездом. Также в планах решить вопрос об ответственности за выход из поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.

Дополнительные меры безопасности также связаны с изменившейся геополитической обстановкой и ростом числа угроз со стороны России, подчеркнул Кондратович.

В сообщении ведомство напомнило, что в настоящее время транзит через Литву между Калининградской областью и остальной Россией осуществляется на основании соглашения между Евросоюзом и Россией. За безопасностью следят Пограничная служба, полиция и Служба общественной безопасности, при необходимости используется авиация.

Литва больше не будет принимать загранпаспорта россиян старого образца
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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В начале июня в Федеральной пассажирской компании сообщили, что россиян с небиометрическими заграничными паспортами начали высаживать на границе с Литвой.

До этого в литовском МИДе предупредили, что россияне больше не смогут поехать в Литву по заграничному паспорту старого образца без биометрической информации, однако это правило не распространяется на россиян, которые едут транзитом через территорию Литвы по железной дороге из Калининграда на территорию России и обратно.

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Полина Дуганова
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