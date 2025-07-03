В Литве сравнили мигрантов из Филиппин и стран бывшего СССР

Министр обороны Литвы выразила обеспокоенность из-за роста числа мигрантов из постсоветских стран и отметила продвинутые навыки «прозападных» филиппинских рабочих. Ранее в Вильнюсе говорили, что Филиппины культурно близки Литве

Виды Вильнюса (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

«Беспрецедентное число» русскоязычных мигрантов из постсоветских стран в Литве вызывает обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности, написала в X литовский министр обороны Довиле Шакалене.

«В то же время англоговорящие, исповедующие католицизм, прозападные филиппинские рабочие славятся продвинутыми навыками, отличной трудовой этикой и готовностью изучать язык принимающей страны», — заявила она.

С 30 июня по 2 июля Шакалене посещала Филиппины. По итогам поездки она сообщила, что обсудила с филиппинским министром Хансом Какдаком сотрудничество в сфере трудовой миграции, которое «принесет пользу обеим странам».

Рекордным для Литвы годом по притоку мигрантов стал 2023-й, передавал Delfi. По данным Департамента миграции Литвы на апрель 2025 года, разрешение на проживание в стране имели более 206 тыс. иностранцев. Большинство из них приехали с Украины (72 тыс.), из Белоруссии (53,7 тыс.), стран Центральной Азии (23 тыс.) и России (14 тыс.). Вид на жительство с целью трудоустройства получили 98,7 тыс. человек, в том числе 37,9 тыс. граждан Белоруссии и 21,6 тыс. — Украины.

В начале года в Литве зафиксировали прирост мигрантов из Филиппин: ВНЖ по состоянию на 1 января имели 774 гражданина этой страны, по сравнению с 487 годом ранее и 244 в 2023 году. Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте связала тенденцию с демографической политикой, которую проводят власти. «Именно Филиппины были определены как одна из тех стран, которые культурно ближе к Литве, на Филиппинах много христиан», — цитировал ее портал Made In Vilnius.

При этом представители Департамента национальной безопасности не раз заявляли, что рост числа мигрантов из России и Белоруссии представляет угрозу для государства. На этом фоне власти ужесточили правила трудовой миграции, рассказывал представитель МВД Гинтарас Александравичюс: ввели дополнительные проверки, изменили порядок выдачи документов, установили ограничения на количество поданных заявлений через внешних поставщиков услуг. После этого общее число иностранцев в Литве стало сокращаться.