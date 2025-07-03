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Военная операция на Украине ,  
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Глава Удмуртии рассказал о последствиях удара БПЛА по региону

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Удмуртии рассказал о последствиях удара БПЛА по региону
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Информации о жертвах и пострадавших в результате атаки БПЛА на Удмуртию пока нет, а последствия удара уже ликвидируют, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

Он не уточнил, какой именно город подвергся удару, но заметил, что один дрон попал в техническое сооружение. Этот объект, по словам Бречалова, расположен не на территории Ижевска или «других городов». Второй БПЛА удалось ликвидировать.

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Накануне Бречалов заявил о 42 пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Ижевске.

«В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — написал тогда он в своем телеграм-канале.

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Теги
Полина Дуганова
Александр Бречалов Удмуртия беспилотники БПЛА дроны Россия Военная операция на Украине
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