В Карелии предложили ужесточить правила продажи алкоголя в жилых домах

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В Законодательное собрание Карелии внесли законопроект об ужесточении продажи алкоголя, документ опубликован на сайте регионального парламента. Его авторы — глава Карелии Артур Парфенчиков и более 20 депутатов заксобрания. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В законопроекте предлагается запретить продажу алкоголя в жилых домах, если магазин будет размещен в подвальных, подземных или цокольных этажах. Также ограничения коснутся помещений, переведенных из жилых в нежилые, если у них нет отдельного входа для погрузки и разгрузки продукции.



Разрешение на торговлю в жилых домах и на прилегающих территориях сохраняется только для магазинов площадью не менее 70 кв. м.

Ограничения не затрагивают объекты общественного питания.

Кроме того, власти установят требования к сезонным залам обслуживания в заведениях общепита, где допускается продажа алкоголя. Для работы таких зон потребуется специальный документ, подтверждающий соответствие помещения нормам размещения и обустройства.

Похожий законопроект был принят в первом чтении Московской областной думой. Там ограничения коснутся магазинов в многоквартирных домах. Если вход в магазин расположен со стороны двора, то в нем торговля спиртным будет запрещена полностью. Если со стороны дороги — то только с 8:00 до 23:00.

Также ограничения затронут летние веранды. Теперь предприниматели должны будут подтвердить, что сезонный зал соответствует требованиям к размещению и обустройству таких сезонных зон. Розничная продажа алкоголя в летнем кафе будет возможна только при наличии такого документа.