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Губернатор доложил о состоянии врачей, на которых мужчина напал с ножом

Губернатор Кобзев рассказал о лечении врачей, на которых мужчина напал с ножом

Губернатор доложил о состоянии врачей, на которых мужчина напал с ножом
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Врачей, пострадавших в результате нападения мужчины с ножом, прооперировали, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Пострадавшим врачам оказали первую помощь, а после их доставили в частное учреждение здравоохранения «РЖД-Медицина». Они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, но жизням медиков ничто не угрожает, уточнил глава региона. Он также сообщил, что министр здравоохранения Андрей Модестов доложил, что взрослая поликлиника городской больницы № 8, где произошло нападение, работает в штатном режиме.

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Утром 3 июля в больнице Иркутска пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медицинских работников. Врача и секретаря учреждения госпитализировали в тяжелом состоянии. Кобзев тогда же заявил, что врачи борются за жизни пострадавших.

Следователи вскоре после нападения возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Она предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Сам злоумышленник объяснил, что напал из-за того, что его лишили конституционного права на жизнь.

«Хотел убить врача. <...> Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — заявил он.

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Теги
Полина Дуганова
Иркутск нападение Врачи Иркутская область Игорь Кобзев поликлиника
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