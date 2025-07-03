Появилось видео с напавшим на зама главврача больницы в Иркутске
МВД показало видео с мужчиной, который напал с ножом и газовым баллончиком на сотрудников больницы в Ленинском округе Иркутска.
«Хотел убить врача. <...> Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — объяснил мужчина на видеозаписи. За кадром ему ответили, что «это не повод нападать на людей», на что он заявил: «Мне, наверное, виднее».
Губернатор региона Игорь Кобзев сообщал, что после нападения заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Против мужчины завели дело о покушении на убийство двух и более лиц.
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