В Воронежской области БПЛА повредили несколько домов

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В Воронежской области дроны повредили крыши на двух частных домах, а также выбили по одному окну в еще двух зданиях, сообщил губернатор области Александр Гусев.

В своем телеграм-канале он написал, что всего за ночь на 3 июля силы ПВО перехватили не менее 22 беспилотников. Никто не пострадал.

Также губернатор сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи без электричества осталось одно село.

За ночь силами ПВО были сбиты 69 беспилотников.

Больше всего беспилотников — 27 — уничтожили над территорией Белгородской области, еще 22 — над Воронежской. Над Липецкой областью были сбиты 10 дронов. Еще восемь средства ПВО уничтожили над Курской областью, 2 — над Крымом.