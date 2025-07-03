В Воронежской области БПЛА повредили несколько домов
В Воронежской области дроны повредили крыши на двух частных домах, а также выбили по одному окну в еще двух зданиях, сообщил губернатор области Александр Гусев.
В своем телеграм-канале он написал, что всего за ночь на 3 июля силы ПВО перехватили не менее 22 беспилотников. Никто не пострадал.
Также губернатор сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи без электричества осталось одно село.
За ночь силами ПВО были сбиты 69 беспилотников.
Больше всего беспилотников — 27 — уничтожили над территорией Белгородской области, еще 22 — над Воронежской. Над Липецкой областью были сбиты 10 дронов. Еще восемь средства ПВО уничтожили над Курской областью, 2 — над Крымом.
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