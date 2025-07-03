 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронежской области БПЛА повредили несколько домов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Воронежской области дроны повредили крыши на двух частных домах, а также выбили по одному окну в еще двух зданиях, сообщил губернатор области Александр Гусев.

В своем телеграм-канале он написал, что всего за ночь на 3 июля силы ПВО перехватили не менее 22 беспилотников. Никто не пострадал.

Также губернатор сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи без электричества осталось одно село.

В Воронеже из-за атаки дронов повреждена крыша частного дома
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

За ночь силами ПВО были сбиты 69 беспилотников.

Больше всего беспилотников — 27 — уничтожили над территорией Белгородской области, еще 22 — над Воронежской. Над Липецкой областью были сбиты 10 дронов. Еще восемь средства ПВО уничтожили над Курской областью, 2 — над Крымом.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Воронежская область БПЛА повреждение дома Александр Гусев
Материалы по теме
В Воронеже из-за атаки дронов повреждена крыша частного дома
Политика
В Воронежской области силы ПВО уничтожили 20 беспилотников
Политика
Глава Воронежской области уточнил число сбитых ночью дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Город в отражении: чем удивляет комплекс ICE Towers на западе Москвы Недвижимость, 12:34
Португалия попросила УЕФА почтить память Диогу Жоты на женском Евро Спорт, 12:32
МИД России заявил об отсутствии консульского доступа к задержанным в Баку Политика, 12:28
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Харьковской области Политика, 12:23
Кремль отреагировал на решение США приостановить военные поставки Украине Политика, 12:19
Умерла звезда украинского сериала «Коли ми вдома» Татьяна Шелига Общество, 12:19
Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет Политика, 12:18
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля Политика, 12:16
Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина Политика, 12:16
Что дает малому бизнесу участие в городских мероприятиях Отрасли, 12:14
Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов Общество, 12:10
Как освоение космоса связано с добычей редких металлов Тренды, 12:08
Карпин назвал лучших управленцев в российском футболе Спорт, 12:07
Почему Генпрокуратура требует передать «Южуралзолото» государству Бизнес, 12:03