 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронеже из-за атаки дронов повреждена крыша частного дома

Сюжет
Военная операция на Украине

Над рядом городов Воронежской области уничтожено более пяти беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В Воронеже в результате падения частей сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома. Информация о последствиях уточняется. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он в телеграм-канале.

Накануне вечером, 2 июля, Гусев сообщил о введении во всем регионе опасности атаки дронов. 

В Воронежской области силы ПВО уничтожили 20 беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

Ту же меру приняли власти Липецкой и Курской областей. Кроме того, «воздушную опасность» ввели в Тамбовской области. В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Софья Полковникова
Воронежская область БПЛА повреждения Александр Гусев
Материалы по теме
Ночью в России уничтожили пять украинских дронов
Политика
Глава Ростовской области сообщил о перехвате дронов над регионом
Политика
Хинштейн сообщил о пожаре в курском Льгове после удара дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Судья не отпустил Пи Дидди под залог после вынесения вердиктов Общество, 03:08
В Воронеже из-за атаки дронов повреждена крыша частного дома Политика, 02:50
Politico сообщило о смене тактики Киева в попытке добиться оружия от США Политика, 02:42
Пентагон не уточнил, какое оружие продолжает поставлять Украине Политика, 02:31
Аэропорт Тамбова приостановил полеты Политика, 02:28
В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% на штрафы за нарушение ПДД Политика, 01:52
Вьетнам отменил все пошлины на экспорт США в рамках торговой сделки Экономика, 01:23
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Bloomberg узнал реакцию НАТО на паузу в поставках оружия США Украине Политика, 01:03
«Коровка из Кореновки» опровергла запрет на поставки в Армению Экономика, 00:56
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Правительство Японии усилило меры по предотвращению «мегаземлетрясения» Общество, 00:34
В Киеве прогремели взрывы Политика, 00:20
«Это не каприз». Запустит ли ЦБ цикл более быстрого снижения ставкиПодписка на РБК, 00:02
Миллиардер Рыболовлев подал в суд на партнера по инвестициям в биомед Бизнес, 00:02