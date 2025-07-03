В Воронеже из-за атаки дронов повреждена крыша частного дома
Над рядом городов Воронежской области уничтожено более пяти беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В Воронеже в результате падения частей сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома. Информация о последствиях уточняется. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он в телеграм-канале.
Накануне вечером, 2 июля, Гусев сообщил о введении во всем регионе опасности атаки дронов.
Ту же меру приняли власти Липецкой и Курской областей. Кроме того, «воздушную опасность» ввели в Тамбовской области. В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты.
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