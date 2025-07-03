 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Маск предложил отправить Международную космическую станцию «на пенсию»

Маск: пришло время отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Международная&nbsp;космическая&nbsp;станция
Международная космическая станция (Фото: NASA)

Американский предприниматель Илон Маск призвал отказаться от поддержки Международной космической станции (МКС) и сосредоточиться на развитии проектов, связанных с полетами на Марс. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе», — говорится в посте основателя компании Space X.

Незадолго до этого миллиардер заявил, что собирается уже в конце 2026 года отправить на Марс свой новейший космический корабль Starship. Для колонизации Красной планеты, по его словам, может потребоваться не менее 1 млн человек и несколько миллионов тонн грузов, которые туда можно будет доставить за 20 лет.

WP узнала, почему Маск решил отойти от политики и «вернуться к Марсу»
Политика
Илон Маск

В мае 2025 года на сайте Белого дома был опубликован проект федерального бюджета США, из которого следовало, что NASA собирается сократить количество полетов пилотируемых и грузовых кораблей к МКС в связи с предстоящим выводом ее из эксплуатации в 2030 году. Аэрокосмическое агентство рассчитывает на сотрудничество с партнерами в освоении Луны и Марса.

Международная космическая станция — это самый дорогой научный проект в истории человечества. Орбитальная станция имеет массу более 420 т и видна с Земли. В ноябре 1998 года Россия начала строительство и запустила ее первый блок — «Заря», через пару недель к нему был пристыкован американский модуль «Юнити». Они образовали ядро МКС. Последние несколько лет обсуждается вывод станции из эксплуатации. США нацелены на 2030 год, Россия рассматривает сценарий с 2028 годом.

В июне представители NASA и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX — компаниям Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin — с просьбой ускорить разработку ракет и космических аппаратов. Это произошло на фоне ссоры президента США Дональда Трампа с Маском и угрозы главы Белого дома расторгнуть госконтракты с аэрокосмической корпорацией миллиардера, если Маск откажется от использования кораблей CrewDragon. В 2014 году NASA выбрало именно компанию Маска для предоставления услуг по запуску экипажа на МКС на этих кораблях.

Тогда же Newsweek написал, что ссора Трампа и Маска может привести к серьезным последствиям для национальной безопасности США, так как страна на какое-то время станет зависеть от России в вопросах космических запусков и выхода в космос.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Илон Маск NASA Space X Марс Дональд Трамп МКС
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Трамп предложил «натравить» на Маска монстра, который может его съесть
Политика
Трамп предложил начать проверку работы Илона Маска
Политика
Маск предрек долговое рабство США из-за «прекрасного» закона Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Португалия попросила УЕФА почтить память Диогу Жоты на женском Евро Спорт, 12:32
МИД России заявил об отсутствии консульского доступа к задержанным в Баку Политика, 12:28
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Харьковской области Политика, 12:23
Кремль отреагировал на решение США приостановить военные поставки Украине Политика, 12:19
Умерла звезда украинского сериала «Коли ми вдома» Татьяна Шелига Общество, 12:19
Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет Политика, 12:18
Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля Политика, 12:16
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина Политика, 12:16
Что дает малому бизнесу участие в городских мероприятиях Отрасли, 12:14
Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов Общество, 12:10
Как освоение космоса связано с добычей редких металлов Тренды, 12:08
Карпин назвал лучших управленцев в российском футболе Спорт, 12:07
Почему Генпрокуратура требует передать «Южуралзолото» государству Бизнес, 12:03
Зарплаты угольщиков выросли на фоне кризиса в отрасли Бизнес, 12:02