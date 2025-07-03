Маск предложил отправить Международную космическую станцию «на пенсию»

Международная космическая станция (Фото: NASA)

Американский предприниматель Илон Маск призвал отказаться от поддержки Международной космической станции (МКС) и сосредоточиться на развитии проектов, связанных с полетами на Марс. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе», — говорится в посте основателя компании Space X.

Незадолго до этого миллиардер заявил, что собирается уже в конце 2026 года отправить на Марс свой новейший космический корабль Starship. Для колонизации Красной планеты, по его словам, может потребоваться не менее 1 млн человек и несколько миллионов тонн грузов, которые туда можно будет доставить за 20 лет.

В мае 2025 года на сайте Белого дома был опубликован проект федерального бюджета США, из которого следовало, что NASA собирается сократить количество полетов пилотируемых и грузовых кораблей к МКС в связи с предстоящим выводом ее из эксплуатации в 2030 году. Аэрокосмическое агентство рассчитывает на сотрудничество с партнерами в освоении Луны и Марса.

Международная космическая станция — это самый дорогой научный проект в истории человечества. Орбитальная станция имеет массу более 420 т и видна с Земли. В ноябре 1998 года Россия начала строительство и запустила ее первый блок — «Заря», через пару недель к нему был пристыкован американский модуль «Юнити». Они образовали ядро МКС. Последние несколько лет обсуждается вывод станции из эксплуатации. США нацелены на 2030 год, Россия рассматривает сценарий с 2028 годом.

В июне представители NASA и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX — компаниям Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin — с просьбой ускорить разработку ракет и космических аппаратов. Это произошло на фоне ссоры президента США Дональда Трампа с Маском и угрозы главы Белого дома расторгнуть госконтракты с аэрокосмической корпорацией миллиардера, если Маск откажется от использования кораблей CrewDragon. В 2014 году NASA выбрало именно компанию Маска для предоставления услуг по запуску экипажа на МКС на этих кораблях.

Тогда же Newsweek написал, что ссора Трампа и Маска может привести к серьезным последствиям для национальной безопасности США, так как страна на какое-то время станет зависеть от России в вопросах космических запусков и выхода в космос.