Newsweek узнал, как ссора Трампа и Маска сделает NASA зависимым от России

SpaceX Маска важна для нацбезопасности США. Если компания лишится госконтрактов, NASA придется обратиться к России, «чтобы добраться до МКС и обратно», предупреждают эксперты

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Угроза американского президента Дональда Трампа лишить аэрокосмическую компанию SpaceX государственных контрактов на фоне ссоры с Илоном Маском может привести к серьезным последствиям для национальной безопасности США, сообщает Newsweek. Эксперты в разговоре с изданием предположили, что в будущем страна станет зависеть от России в вопросах космических запусков и выхода в космос.

«SpaceX чрезвычайно важна для национальной безопасности США и NASA», — сказал один из собеседников, отметив, что Национальному аэрокосмическому управлению придется обратиться к России, «чтобы добраться до Международной космической станции и обратно». Эксперт отметил, что SpaceX — «это не аппендикс, а жизненно важный орган» в деятельности США в космосе.

Если американские госструктуры прекратят сотрудничать со SpaceX, это «оставит огромный пробел, который невозможно заполнить другими доступными сегодня вариантами», предупреждают опрошенные журналом специалисты.

В 2014 году NASA выбрало компанию Маска для предоставления услуг по запуску экипажа на МКС на кораблях Crew Dragon, напоминает Newsweek. По словам бывшего главы марсианской программы NASA Скотта Хаббарда, «в настоящее время нет альтернативы» кораблям Dragon или ракете-носителю Falcon 9 от SpaceX. В связи с этим он сомневается, что угрозы Трампа будут реализованы. «Это значило бы, что он (Трамп. — РБК) бросил бы астронавтов на МКС. Если только он не готов прийти с протянутой рукой к русским, чтобы попытаться организовать больше полетов на «Союзах», — полагает Хаббард.

США могут договориться с Россией о контракте на запуск астронавтов к МКС, но «нынешний геополитический климат» осложнит попытки, считает основатель консалтинговой фирмы Astralytical Лора Форчик.

Blue Origin Джеффа Безоса и Boeing тоже осуществляют полеты в космос, но у них нет таких мощностей, как у SpaceX, или такого же количества государственных контрактов, пишет Newsweek. «SpaceX продолжает доминировать, для замены всех услуг потребуется время, это задержит многие важные миссии и стратегические планы», — заявила Мишель Хэнлон из Университета Миссисипи. Это коснется в том числе многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), о намерении создать которую Трамп объявил в конце мая.

Перепалка между Маском и Трампом началась после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект президента о налоговых послаблениях и его тарифную политику. Республиканец сказал на это, что самый простой способ сэкономить «миллиарды долларов» бюджета — прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями. В ответ Маск заявил, что прекратит использование Dragon, но позже передумал.