WP написала о переломном моменте в конфликте на Украине из-за Patriot

В конфликте России и Украины наступил переломный момент из-за решения США приостановить Киеву поставки ракет для комплексов Patriot, говорится в редакционной статье The Washington Post.

Авторы отмечают, что пауза, которая затронула поставки, обещанные экс-президентом Джо Байденом, произошла на фоне увеличения активности российских военных. Решение «может иметь разрушительные и необратимые последствия», полагают они.

Киеву для победы в конфликте была необходима твердая поддержка Соединенных Штатов, но теперь «это под вопросом», говорится в статье. Как пишут авторы, если Украина потерпит поражение, это произойдет «из-за безответственности Америки».

Пентагон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы вооружений США слишком сократились, писали Politico и NBC. Представитель военного ведомства Шон Парнелл назвал это решение «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует с нашими приоритетами в обороне». В Госдепартаменте заявили, что пауза затронула только часть поставок, она не означает полную приостановку военной помощи Киеву.

Российские власти называют прекращение поставок западных вооружений и другой помощи Украине ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта.