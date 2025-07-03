WP написала о переломном моменте в конфликте на Украине из-за Patriot
В конфликте России и Украины наступил переломный момент из-за решения США приостановить Киеву поставки ракет для комплексов Patriot, говорится в редакционной статье The Washington Post.
Авторы отмечают, что пауза, которая затронула поставки, обещанные экс-президентом Джо Байденом, произошла на фоне увеличения активности российских военных. Решение «может иметь разрушительные и необратимые последствия», полагают они.
Киеву для победы в конфликте была необходима твердая поддержка Соединенных Штатов, но теперь «это под вопросом», говорится в статье. Как пишут авторы, если Украина потерпит поражение, это произойдет «из-за безответственности Америки».
Пентагон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы вооружений США слишком сократились, писали Politico и NBC. Представитель военного ведомства Шон Парнелл назвал это решение «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует с нашими приоритетами в обороне». В Госдепартаменте заявили, что пауза затронула только часть поставок, она не означает полную приостановку военной помощи Киеву.
Российские власти называют прекращение поставок западных вооружений и другой помощи Украине ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта.
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