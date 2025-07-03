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Политика ,  
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Полицейский получил ранение при прорыве блокады протестующих в Белграде

Один полицейский в Белграде получил ранения при прорыве блокады протестующих у памятника Вуку Караджичу, сообщает Sbrija Danas (SD).

На полицейских напали, когда те пытались задержать одного из участников демонстраций. Один из сотрудников правоохранительных органов был ранен, его увезли в больницу. Кроме того, повреждения получил служебный автомобиль.

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SD также сообщила, что протестующие устроили блокады, парализовавшие движение транспорта, в нескольких частях Сербии. По неофициальной информации, десятки человек были задержаны, пищет издание.

Антиправительственные демонстрации студентов и оппозиции продолжаются в Сербии больше шести месяцев. Поводом стала гибель 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

Участники протестов и раньше перекрывали движение. Например, 30 июня в Белграде протестующие перекрыли несколько дорог. В частности — ведущую в центр города улицу Пожешка. Движение общественного транспорта в этой части Белграда тогда приостановили.

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Софья Полковникова
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