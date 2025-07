Трамп запросил снимок КТ мозга после попытки покушения в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп запросил снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, после того, как пережил попытку покушения в Пенсильвании в июле 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на книгу «2024: Как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку» журналистов The New York Times Джоша Доузи и Тайлера Пейджера, а также сотрудника WP Айзека Арнсдорфа.

Книга будет опубликована 8 июля.

Сидя в больнице после покушения тогда еще кандидат на пост президента США Трамп сказал врачу, что хочет получить «пленку» со сканирования мозга. Врач ответил, что такая практика больше непопулярна и предложил ему текстовое заключение. Однако Трамп продолжил настаивать.

«Это как тест на IQ», — сказал Трамп потом. — «Они говорят вам, что ваш мозг в порядке, поэтому я просто хочу это».

В июле 2024 года по экс-президенту открыл стрельбу Томас Мэттью Крукс в городе Батлер в Пенсильвании. Трамп тогда выступал на предвыборном митинге. Как выяснила New York Times, стрелок лежал на крыше сарая примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп, прозвучало две очереди выстрелов: сначала три, затем еще пять. Один зритель был убит, а четверо — ранены.

Одна пуля попала в правое ухо Трампа, тот после медицинского обследования рассказал, что чувствует себя хорошо.

20-летнего стрелка ликвидировали.