 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Покушения на Трампа ,  
0 

Трамп запросил снимок КТ мозга после попытки покушения в Пенсильвании

WP: Трамп запросил снимок КТ мозга после попытки покушения в Пенсильвании
Сюжет
Покушения на Трампа

Президент США Дональд Трамп запросил снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, после того, как пережил попытку покушения в Пенсильвании в июле 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на книгу «2024: Как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку» журналистов The New York Times Джоша Доузи и Тайлера Пейджера, а также сотрудника WP Айзека Арнсдорфа.

Книга будет опубликована 8 июля.

Сидя в больнице после покушения тогда еще кандидат на пост президента США Трамп сказал врачу, что хочет получить «пленку» со сканирования мозга. Врач ответил, что такая практика больше непопулярна и предложил ему текстовое заключение. Однако Трамп продолжил настаивать. 

«Это как тест на IQ», — сказал Трамп потом. — «Они говорят вам, что ваш мозг в порядке, поэтому я просто хочу это».

NYT описала трансформацию «скромного студента» в ранившего Трампа стрелка
Политика
Томас Мэттью Крукс

В июле 2024 года по экс-президенту открыл стрельбу Томас Мэттью Крукс в городе Батлер в Пенсильвании. Трамп тогда выступал на предвыборном митинге. Как выяснила New York Times, стрелок лежал на крыше сарая примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп, прозвучало две очереди выстрелов: сначала три, затем еще пять. Один зритель был убит, а четверо — ранены. 

Одна пуля попала в правое ухо Трампа, тот после медицинского обследования рассказал, что чувствует себя хорошо.

20-летнего стрелка ликвидировали.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп покушение Пенсильвания
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп показал сенаторам «комнату Моники Левински» в Белом доме
Политика
Сборной Кубы по волейболу не дали визы США из-за новых запретов Трампа
Спорт
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
На территории предприятия в Ельце возник пожар после падения дрона Политика, 06:22
Во втором с начала суток российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 06:15
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
В Ельце жителей дома эвакуировали после удара дрона Политика, 05:55
Полицейский получил ранение при прорыве блокады протестующих в Белграде Политика, 05:47
Трамп запросил снимок КТ мозга после попытки покушения в Пенсильвании Политика, 05:22
Далай-лама XIV заявил перед 90-летием о решении переродиться после смерти Общество, 05:08
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Липецкой области из-за падения обломков дрона погибла женщина Политика, 04:56
ЦРУ выявила нарушения в докладе о вмешательстве России в выборы 2016 года Политика, 04:28
Самолет с парашютистами рухнул в США Общество, 04:23
У берегов Бали затонул паром с более 60 человек на борту Общество, 04:00
Украина выразила готовность купить оружие у США на фоне паузы в поставках Политика, 03:47
Судья не отпустил Пи Дидди под залог после вынесения вердиктов Общество, 03:08
В Воронеже из-за атаки дронов повреждена крыша частного дома Политика, 02:50