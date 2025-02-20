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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп оценил в $2 затраты России на вмешательство в выборы в США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Россию обвиняют во вмешательстве в выборы в США за «траты в $2», хотя Соединенные Штаты тратили миллионы долларов на проекты в других странах, заявил президент Дональд Трамп на выступлении на инвестиционном форуме в Майами.

Республиканец привел в пример траты США в $21 млн на явку избирателей в Индии. «Зачем нам нужно тратить $21 млн на явку избирателей в Индии? Ну, наверное, они пытались добиться избрания кого-то другого», — сказал он.

Трамп добавил, что об этом стоило бы рассказать индийскому правительству. «Потому что, когда мы слышим, что Россия потратила около $2 в нашей стране, это уже большое дело, верно? Они запустили интернет-рекламу за $2 тыс., и это уже прорыв», — добавил президент.

Лидер США также перечислил американские проекты в Гватемале, Ираке, Камбодже и других странах.

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Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы США. Так, на выборах американского президента в ноябре 2024-го ФБР заявило, что избирательные участки в ряде штатов, в том числе в Мичигане, Висконсине и Джорджии, получили угрозы взрывов. По данным ведомства, сообщения поступили «с российских доменов электронной почты». Тогда в бюро отметили, что «ни одна из угроз не была признана достоверной».

В российском посольстве в стране тогда заявили, что обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США — «злобная клевета» и «пустышка», которые появились из-за внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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