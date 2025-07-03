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Судья не отпустил Пи Дидди под залог после вынесения вердиктов

Суд не выпустил под залог рэпера Пи Дидди (P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) после вынесения присяжными вердикта по делу музыканта, сообщает ABC News. Защита артиста просила отпустить его из-под стражи до вынесения приговора под залог в $1 млн.

Отклоняя просьбу отпустить Комбса под залог, судья заявил, что у рэпера есть склонность к насилию. Судья сослался на кадры 2016 года, сделанные камерами видеонаблюдения одного из отелей. На них видно, как артист нападает на свою тогдашнюю девушку Кэсси Вентуру.

В одном из отелей Лос-Анджелеса в марте 2016 года камера видеонаблюдения запечатлела, как Пи Дидди после погони за Вентурой по коридору напал на нее у лифта, а затем начал избивать. После этого он попытался затащить девушку обратно в номер.

Присяжные оправдали Пи Дидди по обвинению в торговле людьми
Общество
Шон Комбс

Основные пункты обвинения, выдвинутого против Комбса — рэкет, насильственное перемещение людей с целью сексуальной эксплуатации и вовлечение в проституцию. Присяжные признали Пи Дидди виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию, максимальное наказание по каждому эпизоду — десять лет лишения свободы.

Комбс также был оправдан по двум пунктам обвинения в сексуальной торговле с применением силы, мошенничества или принуждения — в отношении Вентуры и еще одной бывшей девушки, которая давала показания под псевдонимом «Джейн». Рэпера также оправдали по пункту «сговор с целью вымогательства».

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Персоны
Софья Полковникова
P.Diddy залог суд
Шон Пи Дидди Комбс фото
Шон Пи Дидди Комбс
рэпер, продюсер, актер, музыкант
4 ноября 1969 года
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