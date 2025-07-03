Правительство Японии усилило меры по предотвращению «мегаземлетрясения»

Правительство Японии предупредило 723 муниципалитета в 30 префектурах о 80-процентной вероятности разрушительного землетрясения в Нанкайском желобе в ближайшие 30 лет, передает The Asahi Shimbun.

Таким образом, правительство обновило план действий по борьбе со стихийными бедствиями, разработанный в 2014 году. Сам прогноз относительно природного катаклизма был сделан еще в 2012 и 2013 годах.

До июля 2025 года в план были включены 707 муниципалитетов. Кроме того, теперь правительство сократило примерно на 80% предполагаемое число возможных жертв потенциального «мегаземлетрясения». Чиновники называли число в марте: около 298 тыс. человек.

Эксперты прогнозируют толчки интенсивностью менее шести баллов или сильнее и цунами высотой три метра или выше в нескольких регионах страны — от Ибараки до Окинавы.

Центральное правительство попросит муниципальных чиновников разработать специальные планы по предотвращению стихийных бедствий. Например, по повышению сейсмостойкости инфраструктуры. Муниципалитеты обозначат как «зоны содействия готовности к стихийным бедствиям», уточнило издание.

Нанкайский желоб — 800-километровая подводная впадина, проходящая от Сидзуоки, к западу от Токио, до южной оконечности острова Кюсю.

О том, что «мегаземлетрясение» магнитудой 8–9 может возникнуть в Нанкайском желобе, японское правительство предупредило и в конце марта, скорректировав предыдущие данные. Тогда же, в марте, правительство уточнило, что возможное «мегаземлетрясение» грозит Японии потерями до $1,81 трлн.