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Политика ,  
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В Копейске у мужчины в руках взорвалась коробка

В Копейске у мужчины в руках взорвалась коробка, ему оторвало кисти обеих рук, сообщили пресс-службы региональных управлений Следственного комитета (СК) и МВД.

Инцидент произошел примерно в 13:00 по местному времени (11:00 мск), когда мужчина шел по улице. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире мужчины. Там нашли в том числе обрез охотничьего ружья, составные части патронов, две банки с компонентами пороха.

Следователи возбудили дела по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) и по ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия и боеприпасов; максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы).

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Издание 74.ru сообщило, что пострадавший — участник боевых действий в Афганистане.

В мае 2025 года у 18-летнего юноши в руках взорвалась петарда, когда тот находился на улице Понтонной в Колпино в Санкт-Петербурге. У молодого человека оторвало кисть левой руки, он также получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

Правоохранительные органы нашли у пострадавшего в квартире взрывоопасные жидкие и твердые вещества, было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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Софья Полковникова
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