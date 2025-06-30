В Москве взорвался и загорелся контейнер
В Москве взорвался и загорелся дизельный котел на улице Плеханова в Перово, передает агентство «Москва». По данным ТАСС, загорелся металлический контейнер.
«Есть угроза соседним зданиям», — сообщил источник агентства в оперативных службах.
В МЧС Москвы РБК заявили, что возгорание локализовано, проводятся работы по полной ликвидации пожара.
РБК обратился за комментарием в МЧС Москвы
В марте в квартире жилого дома в Москве произошел взрыв. Тогда в управлении МВД по региону одной из возможных причин назвали разгерметизацию аэрозольного баллона.
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