В Москве взорвался и загорелся контейнер

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В Москве взорвался и загорелся дизельный котел на улице Плеханова в Перово, передает агентство «Москва». По данным ТАСС, загорелся металлический контейнер.

«Есть угроза соседним зданиям», — сообщил источник агентства в оперативных службах.



В МЧС Москвы РБК заявили, что возгорание локализовано, проводятся работы по полной ликвидации пожара.

РБК обратился за комментарием в МЧС Москвы

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