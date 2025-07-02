В саратовском селе Подлесное жители вышли на сход и потребовали выселить цыган

В саратовском селе вышли на сход и потребовали выселить табор цыган

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратовской области после гибели подростка в ДТП жители села Подлесное на массовом сходе потребовали от местных властей выселить всех цыган, пишет «164.ru». О сходе также пишет «СарБК».

Авария произошла 1 июля, когда автомобиль «Лада Веста», за рулем которого был представитель местного табора, столкнулся с мопедом Bolt и насмерть сбил 15-летнего мальчика. Водителя «Весты» задержали.

На сходе вечером того же дня собралось больше сотни человек при населении села чуть более 3,5 тыс. человек. Туда приехали глава района Дмитрий Романов, районный прокурор Николай Альков, майор полиции Дмитрий Даньшин, а также замминистра по внутренней политике Саратовской области Тимофей Лещенко.

Романов объявил, что конфликтная ситуация будет решаться «через призму правового поля». Он пообещал, что на перекрестке, где произошла смертельная авария, установят камеры видеофиксации.

Против задержанного водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок по пяти лет.

Руководитель национально-культурного центра «Цыгане Поволжья» Сергей Миришонов выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДТП подростка. Он подчеркнул необходимость выяснения обстоятельств произошедшего, добавив, что «тот, кто нарушает закон и нормы морали, должен за это ответить, невзирая на национальности и принадлежность к этническим группам».