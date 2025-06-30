В ДТП в Нижнем Новгороде погибли две женщины

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил стоявших на остановке двух женщин, сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

На улице Бекетова в Советском районе города столкнулись машина марки Honda и автомобиль «ЗАЗ».

«После столкновение автомобиль Honda отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди», — говорится в сообщении.

В результате ДТП две женщины погибли, два человека пострадали, среди них — ребенок. Раненых доставили в больницу, уточнили в МВД.

По информации МЧС, в аварии пострадали три человека. В ликвидации последствий ДТП участвовали четверо спасателей и одна единиц техники.

В середине июня в Вязниковском районе Владимирской области на 290-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» столкнулись два легковых автомобиля, минивэн Renault и автобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Москва. В результате массового ДТП погибли три человека. Еще семь человек пострадали.