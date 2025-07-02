Захарова ответила генсеку НАТО на слова о Лаврове и Иисусе Христе
Представитель МИДа Мария Захарова ответила на резкое высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом Захарова написала в телеграм-канале.
«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — отметила дипломат.
Ранее Рютте резко высказался о Лаврове после его недавних комментариев о возможном распаде альянса. Министр назвал увеличение бюджета стран НАТО на оборону катастрофическим и допустил возможность того, что это приведет к распаду альянса.
«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — заявил Рютте.
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