Захарова: Лавров работал не зря, если заставил Рютте вспомнить об Иисусе Христе

Захарова ответила генсеку НАТО на слова о Лаврове и Иисусе Христе

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Представитель МИДа Мария Захарова ответила на резкое высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом Захарова написала в телеграм-канале.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — отметила дипломат.

Ранее Рютте резко высказался о Лаврове после его недавних комментариев о возможном распаде альянса. Министр назвал увеличение бюджета стран НАТО на оборону катастрофическим и допустил возможность того, что это приведет к распаду альянса.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — заявил Рютте.