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Политика ,  
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Захарова ответила генсеку НАТО на слова о Лаврове и Иисусе Христе

Захарова: Лавров работал не зря, если заставил Рютте вспомнить об Иисусе Христе
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Представитель МИДа Мария Захарова ответила на резкое высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом Захарова написала в телеграм-канале.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — отметила дипломат.

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Ранее Рютте резко высказался о Лаврове после его недавних комментариев о возможном распаде альянса. Министр назвал увеличение бюджета стран НАТО на оборону катастрофическим и допустил возможность того, что это приведет к распаду альянса.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — заявил Рютте.

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Плугина Ирина
Мария Захарова Сергей Лавров Марк Рютте Иисус Христос МИД НАТО
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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