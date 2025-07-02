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Политика ,  
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Генсек НАТО резко высказался в адрес Лаврова

Рютте резко высказался в адрес Лаврова после его слов о возможном распаде НАТО
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове после его недавних комментариев о возможном распаде альянса. Об этом глава альянса сказал в эфире телеканала Fox News.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — сказал Рютте.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — отреагировала на высказывание главы альянса представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее Лавров прокомментировал высказывание польского коллеги Радослава Сикорского, который заявил в интервью PAP, что СССР распался, не выдержав гонки вооружений.

«Наверное, он прогнозирует, раз он такой предвестник, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО также приведет к развалу этой организации», — ответил Лавров на просьбу прокомментировать заявление Сикорского.

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Плугина Ирина
Сергей Лавров Марк Рютте НАТО МИД критика
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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