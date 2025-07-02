Генсек НАТО резко высказался в адрес Лаврова

Рютте резко высказался в адрес Лаврова после его слов о возможном распаде НАТО

Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове после его недавних комментариев о возможном распаде альянса. Об этом глава альянса сказал в эфире телеканала Fox News.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — сказал Рютте.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — отреагировала на высказывание главы альянса представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Лавров прокомментировал высказывание польского коллеги Радослава Сикорского, который заявил в интервью PAP, что СССР распался, не выдержав гонки вооружений.

«Наверное, он прогнозирует, раз он такой предвестник, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО также приведет к развалу этой организации», — ответил Лавров на просьбу прокомментировать заявление Сикорского.