Искавший на Avito инвестора футбольный клуб анонсировал свои поминки

Казанский «Сокол», ранее искавший таролога за ₽300 тыс. и покупателей через Avito, сообщил, что закроется после матча 6 июля. У клуба нет денег. Последний матч «Сокол» сыграет в трауре и проведет для зрителей поминальный обед

Фото: fc-sokol.ru

Казанский «Сокол» проведет последний матч во Второй лиге «Б» 6 июля, после чего закроется из-за проблем с финансированием, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В «Соколе» отметили, что команда сыграет на стадионе рядом с кладбищем, «в соответствующем статусу мероприятия черном комплекте формы», а для зрителей приготовят «кутью, гороховую кашу, кисель».

Спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев сказал ТАСС, что «Сокол» прекратит существование из-за проблем с финансированием.

Казанский клуб был создан в 2018 году, он получил известность после объявления о поиске таролога с зарплатой ₽300 тыс., а также о попытках найти инвестора на Avito.

На своих страницах в Telegram и «ВКонтакте» клуб сменил логотип на черно-белый с указанием даты 6 июля.

«Сокол» занимает предпоследнее место в группе 4, набрав семь очков в 12 матчах. 6 июля у команды запланирован матч с самарскими «Крыльями Советов — 2».