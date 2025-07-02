Искавший на Avito инвестора футбольный клуб анонсировал свои поминки
Казанский «Сокол» проведет последний матч во Второй лиге «Б» 6 июля, после чего закроется из-за проблем с финансированием, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.
В «Соколе» отметили, что команда сыграет на стадионе рядом с кладбищем, «в соответствующем статусу мероприятия черном комплекте формы», а для зрителей приготовят «кутью, гороховую кашу, кисель».
Спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев сказал ТАСС, что «Сокол» прекратит существование из-за проблем с финансированием.
Казанский клуб был создан в 2018 году, он получил известность после объявления о поиске таролога с зарплатой ₽300 тыс., а также о попытках найти инвестора на Avito.
На своих страницах в Telegram и «ВКонтакте» клуб сменил логотип на черно-белый с указанием даты 6 июля.
«Сокол» занимает предпоследнее место в группе 4, набрав семь очков в 12 матчах. 6 июля у команды запланирован матч с самарскими «Крыльями Советов — 2».
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