Седьмого участника дела об Уральской ОПГ заключили под стражу

Камал Сафаров на слушании в Ленинском районном суде, Екатеринбург, 2 июля 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press)

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу седьмого участника дела об Уральской ОПГ Камала Сафарова до 19 июля 2025 года, сообщили РБК в пресс-службе судов Свердловской области.

Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном организованной группой (пункт «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В конце июня Следственный комитет сообщил о задержании участников преступной этнической группировки азербайджанцев. По данным ведомства, они причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

Во время следственных мероприятий два подозреваемых скончались. Российский СК сообщил, что один из них умер от сердечной недостаточности. Азербайджан утверждает, что мужчины скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм.

После этого в Баку силовики провели операцию в редакции Sputnik, были задержаны и арестованы журналисты. 1 июля Азербайджан объявил о задержании ОПГ из россиян по обвинению в транзите наркотиков. На кадрах было видно, что у задержанных россиян синяки и кровоподтеки. «Осторожно, новости» сообщали, что среди задержанных есть в том числе российские айтишники.