СК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцев

Там разоблачили «этническую группу», подозреваемую в причастности к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах, заявил СК. Накануне силовики провели обыски у азербайджанцев, два человека умерли

Фото: СУ СК по Свердловской области

В Свердловской области разоблачили «этническую преступную группу, подозреваемую в ряде убийств и покушений на убийство», сообщил СУ СК по Свердловской области.

По версии следствия, ее участники причастны к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, у них прошли обыски, заявил СК.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), его расследует четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК по Свердловской области.

Ранее МИД Азербайджана сообщил о вызове временного поверенного в делах российского посольства Петра Волоковых. Ему выражен решительный протест в связи с рейдами российских силовиков в квартирах в Екатеринбурге, где проживали азербайджанцы, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы».

По данным Ura.ru и E1.ru, накануне в Екатеринбурге силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Задержания связаны с нераскрытым уголовным делом. Речь идет об убийстве в мае 2001 года Юниса Пашаева, уточнял E1.ru. В ходе рейдов умерли двое подозреваемых, сообщали издания.

По данным E1.ru, главные подозреваемые — братья Сафаровы, владельцы кафе «Каспий». По информации азербайджанского издания Trend, в Екатеринбурге были задержаны члены семьи Сафаровых родом из Агдама, погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Региональные СК и МВД ранее заявили о «проведении комплекса мероприятий» в рамках расследования дел «о преступлениях прошлых лет». По их данным, был задержан «ряд лиц», подозреваемых в нескольких преступлениях, у них прошли обыски.

МИД Азербайджана потребовал от России расследовать задержания азербайджанцев.