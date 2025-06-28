 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцев

СК объяснил задержание азербайджанцев на Урале раскрытием преступной группы
Там разоблачили «этническую группу», подозреваемую в причастности к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах, заявил СК. Накануне силовики провели обыски у азербайджанцев, два человека умерли
Фото: СУ СК по Свердловской области
Фото: СУ СК по Свердловской области

В Свердловской области разоблачили «этническую преступную группу, подозреваемую в ряде убийств и покушений на убийство», сообщил СУ СК по Свердловской области.

По версии следствия, ее участники причастны к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, у них прошли обыски, заявил СК.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), его расследует четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК по Свердловской области.

Ранее МИД Азербайджана сообщил о вызове временного поверенного в делах российского посольства Петра Волоковых. Ему выражен решительный протест в связи с рейдами российских силовиков в квартирах в Екатеринбурге, где проживали азербайджанцы, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы».

Поверенного России вызвали в МИД Азербайджана после задержаний на Урале
Политика
Петр Волоковых

По данным Ura.ru и E1.ru, накануне в Екатеринбурге силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Задержания связаны с нераскрытым уголовным делом. Речь идет об убийстве в мае 2001 года Юниса Пашаева, уточнял E1.ru. В ходе рейдов умерли двое подозреваемых, сообщали издания.

По данным E1.ru, главные подозреваемые — братья Сафаровы, владельцы кафе «Каспий». По информации азербайджанского издания Trend, в Екатеринбурге были задержаны члены семьи Сафаровых родом из Агдама, погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Региональные СК и МВД ранее заявили о «проведении комплекса мероприятий» в рамках расследования дел «о преступлениях прошлых лет». По их данным, был задержан «ряд лиц», подозреваемых в нескольких преступлениях, у них прошли обыски.

МИД Азербайджана потребовал от России расследовать задержания азербайджанцев.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Елена Степанова Елена Степанова
Екатеринбург Следственный комитет Азербайджан задержания
Материалы по теме
Челябинский губернатор поручил провести рейды в Коркино после беспорядков
Общество
В Петербурге прошли рейды после перестрелки между таксистами
Общество
МИД объяснил, зачем силовики пришли в баню «Бодрость» к киргизам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по израильскому городу Беэр-Шева Политика, 16:16
Иран решил больше не пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты Политика, 16:05
Клуб Дзюбы продлил контракт с капитаном Спорт, 16:02
Появились кадры с места крушения легкомоторного Як-18Т в Подмосковье Общество, 16:01
Из-за «Алых парусов» перекрыли набережную Невы Общество, 15:38
Сервис «Суточно.ру» раскрыл потенциальный размер IPO Инвестиции, 15:37
Путин поздравил россиян с Днем молодежи Общество, 15:37
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Власти решили снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике Технологии и медиа, 15:36
The Times узнала, что Израиль готовил операцию против Ирана 15 лет Политика, 15:23
Клопп назвал новый формат клубного ЧМ худшей идеей в истории футбола Спорт, 15:23
В Госдуме предупредили Киев об ответе в случае наращивания ударов БПЛА Политика, 15:08
Владелец KDL и Hadassah допустил IPO в 2025 году Инвестиции, 15:05
Четыре человека погибли при падении легкомоторного самолета под Коломной Общество, 14:57
СК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцев Политика, 14:51