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Ограничения для мигрантов ,  
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В Совбезе назвали долю мигрантов, предпочитающих шариат светским законам

Коков: для 43,5% мигрантов нормы шариата приоритетнее светских законов
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Почти половина мигрантов считает шариат важнее светских законов, заявили в Совбезе. Каждый четвертый готов отстаивать право жить по религиозным нормам на протестах, а каждый седьмой — участвовать в «незаконных политических акциях»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Почти половина трудовых мигрантов, прибывших в Россию, отдает предпочтение нормам шариата перед светским законодательством, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По его словам, в приоритет шариат ставят 43,5% трудовых мигрантов. Такой результат показал соцопрос, проведенный Федеральной службой охраны (ФСО) России.

Почти четверть опрошенных (24%) выразили готовность принимать участие в протестах с целью отстоять право жить в России по религиозным нормам. Почти каждый седьмой (15,3%) готов участвовать в «незаконных политических акциях».

Глава СПЧ призвал высылать мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Как итог, в стране создаются предпосылки для появления «устойчивых диаспоральных групп и этнических анклавов», которые не хотят ассимилироваться с населением России, продолжил Коков. Представители таких групп отдают приоритет национальным традициям и религиозным догмам в ущерб соблюдению светского законодательства, отметил он. Кроме того, эти люди готовы отстаивать свои убеждения любыми, в том числе незаконными, методами, утверждает замсекретаря Совбеза.

Со слов Кокова, зарубежные спецслужбы чаще стали вовлекать находящихся в России мигрантов из Центральной Азии «в диверсионно-террористическую деятельность».

«Несмотря на сложную текущую геополитическую ситуацию», Россия по-прежнему остается привлекательной для мигрантов, заявил он, отметив, что в 2024 году в страну въехали более 6,3 млн иностранцев, большинство — из стран СНГ. Аналогичные данные ранее приводило МВД.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года российские власти начали ужесточать миграционное законодательство. В отношении иностранных граждан, в частности, ввели режим спецвысылки, введены штрафы за нарушения при въезде и оказании услуг нелегальным мигрантам, а также установлен статус нежелательного пребывания. Детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Тех, кто не сдаст тест, не допустят к учебе, повторно пройти экзамен можно только через три месяца.

В СПЧ при этом призывают высылать из России семьи мигрантов, дети которых не ходят в школу, а в МВД — тех, кто «не приносит пользы для российского общества», то есть не работает и не учится, а также тех, кто не прошел процедуру снятия отпечатков пальцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что с 2024 года нижняя палата приняла 16 законов против нелегальной миграции, которые «существенно» изменили ситуацию в стране.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
шариат мигранты российское законодательство
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В МВД раскрыли число прибывших в 2024 году мигрантов
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