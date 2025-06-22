МЧС: человек погиб при пожаре в девятиэтажке на севере Москвы

Человек погиб при пожаре в девятиэтажке в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы

Пожар произошел на первом этаже жилого дома на Учинской улице на севере Москвы, сообщили РБК в пресс-службе городского управления МЧС.

Пожар произошел в квартире по улице Учинской, 1А. Помещение находится на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

«К сожалению, в очаге пожара обнаружен погибший человек», — сообщили в ведомстве.

На месте работают восемь спасателей, также привлечены три единицы техники.

По данным агентства «Москва», из дома спасены два человека, еще 20 эвакуированы. В результате взрыва в квартире деформировалась стена, сообщает издание.