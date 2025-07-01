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В Подмосковье на стоянке сгорело 13 машин

Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

13 машин сгорело на парковке в селе Акулово Одинцовского района в Московской области. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Пожар произошел на улице Новая около двух часов ночи вторника, 1 июля. По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду машин.

«По прибытию оперативных служб к месту пожара происходило открытое горение 13 легковых автомобилей. Огонь был локализован», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших нет. Судя по снимкам, опубликованным областной прокуратурой, в пожаре получили повреждения несколько автомобилей «Яндекс Такси».

На данный момент устанавливается причина пожара. Городская прокуратура проводит проверку.

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